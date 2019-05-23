AK PARTİ’DEN AHMET DAVUTOĞLU AÇIKLAMASI: ONU MUHATAPLARINA SORMAK LAZIM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla eleştirel açıklamalarıyla ilgili “Bu açıklamalar doğru mudur, değil midir, onu muhataplarına sormak lazım“ dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eleştirel açıklamalarına ilişkin “Bu açıklamalar doğru mudur, değil midir, onu muhataplarına sormak lazım“ dedi.
Kaynak: haberinburada. ....
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