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AK Parti’den Ahmet Davutoğlu Açıklaması: Onu Muhataplarına Sormak Lazım

AK PARTİ’DEN AHMET DAVUTOĞLU AÇIKLAMASI: ONU MUHATAPLARINA SORMAK LAZIM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla eleştirel açıklamalarıyla ilgili “Bu açıklamalar doğru mudur, değil midir, onu muhataplarına sormak lazım“ dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 08:20
Puan Ver : Ak Parti’Den Ahmet Davutoğlu Açıklaması: Onu Muhataplarına Sormak Lazım(5/10)1

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eleştirel açıklamalarına ilişkin “Bu açıklamalar doğru mudur, değil midir, onu muhataplarına sormak lazım“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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