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AK Parti’den çok konuşulacak Uğur Dündar iddiası: ’Sen bu işi yapma’ dediler

AK PARTİ’DEN ÇOK KONUŞULACAK UĞUR DÜNDAR İDDİASI: ’SEN BU İŞİ YAPMA’ DEDİLER

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Uğur Dündar'ın Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınına moderatörlük yapma önerisini reddetme gerekçesinin izaha muhtaç olduğunu söyledi.

Tarih : 10 Haziran 2019, 18:40
Puan Ver : Ak Parti’Den Çok Konuşulacak Uğur Dündar İddiası: ’Sen Bu İşi Yapma’ Dediler(9/10)5

TBMM'de gazetecilerle sohbet eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayın kararını değerlendirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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