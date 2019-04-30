AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken, basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren Çelik, “CHP'nin ülkeyi nereye götürmek istediği buradan açık bir şekilde görülüyor. Hukuk demokratik sistemdeki bütün işleyişin ana sistemidir....



































