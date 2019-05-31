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AK PARTİLİ AHMET KURTULUŞ’A 5 YAŞINDAKİ OĞLUNUN ÖNÜNDE 2 KURŞUN!


AK Partili Ahmet Kurtuluş’a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun!
Tarih : 31 Mayıs 2019, 13:40
Puan Ver : Ak Partili Ahmet Kurtuluş’A 5 Yaşındaki Oğlunun Önünde 2 Kurşun!(6/10)2

İzmir'de, 'organize suç örgütü' davasının 69 sanığı arasındaki AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Polis yeleğiyle siteye gelen, güvenliğe Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini söyleyerek yukarı çıkan şüphelinin, kapıyı açan Kurtuluş'tan kimliğini istediği, kimliğini almaya giden Kurtuluş'un peşinden yatak odasına gidip, 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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