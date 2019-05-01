AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARINA, MAHALLE MECLİSLERİNİN KURULMASI İÇİN TALİMAT VERİLDİ
AK Parti'nin hafta sonu yapılan Kızılcahamam kampının basına kapalı bölümünde belediye başkanlarına mahalle meclisleri kurmaları talimatı verildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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