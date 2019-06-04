’Keşke Savaşı Kaybetseydik’ Dediği Öne Sürülen Cami İmamına Soruşturma
Ekrem İmamoğlu’Nun Tokat Attığı İddia Edilen Genç Ak Parti Reklamında Oynadı
Abdullah Avcı’Nın İlk İstediği İsim Kagawa
Ak Partili Ünal: Yıldırım-İmamoğlu Canlı Yayını İçin Bayramdan Sonra Temas Gerçekleştireceğiz
Amerika Vize Başvurularında Sosyal Medya, E-Mail Ve Telefon Bilgilerini De İsteyecek
Fenerbahçe’Den Ayrılan Neustadter’İn Yeni Takımı Belli Oldu
Türk Hava Yolları Teknik Çok Sayıda Personel Arıyor! İşte Şartlar
Tcdd, Trenle 27,88 Euroya Sofya Turu Düzenliyor
Comolli’Den Sürpriz Mesut Özil Açıklaması
Trabzonspor’Un Yıldızı Yusuf Yazıcı’Ya Tarihi Teklif!
Beşiktaş, Bb Erzurumsporlu Lokman Gör İle Anlaştı
Sağlık Bakanlığından Tatlı Uyarısı
Bakan Albayrak’Tan Ramazan Bayramı Paylaşımı
Arda Turan Ve Aslıhan Doğan Turan Çifti, İlk Kez Oğullarının Fotoğrafını Paylaştı
10 Ülke Bugün Bayramı Kutluyor
Fıfa Kulüpler Dünya Kupası 2 Yıl Katar’Da Yapılacak
Yasin Öztekin, Galatasaray’A Dava Açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 Konusunda Geri Adım Atmamız Söz Konusu Değil
Selçuk Şahin Ve Emel Şahin Çeşme’De Aşk Tazeledi
Fenerbahçeli Yabancılar Fener Ol Kampanyası İçin Pürüz Çıkardı

AK PARTİLİ ÜNAL: YILDIRIM-İMAMOĞLU CANLI YAYINI İÇİN BAYRAMDAN SONRA TEMAS GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ


AK Partili Ünal: Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını için bayramdan sonra temas gerçekleştireceğiz
Tarih : 04 Haziran 2019, 14:10
Puan Ver : Ak Partili Ünal: Yıldırım-İmamoğlu Canlı Yayını İçin Bayramdan Sonra Temas Gerçekleştireceğiz(7/10)3

Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Ekrem İmamoğlu ile yayına çıkması konusunda CHP ile bayramdan sonra temas kurulacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Ak  Partili  Ünal  Yıldırım-İmamoğlu  Canlı  Yayını  İçin  Bayramdan  Sonra  Temas  Gerçekleştireceğiz  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER