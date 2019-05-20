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AK Partili Vekil, Saadet Partililerin Sahurunda Binali Yıldırım İçin Oy İstedi

AK PARTİLİ VEKİL, SAADET PARTİLİLERİN SAHURUNDA BİNALİ YILDIRIM İÇİN OY İSTEDİ

AK Parti Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milli Görüşçülerin sahur organizasyonunda AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırm için Saadet Partili vatandaşlardan oy istedi.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 17:00
Puan Ver : Ak Partili Vekil, Saadet Partililerin Sahurunda Binali Yıldırım İçin Oy İstedi(7/10)3

AK Parti Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Milli Görüşçü Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD), düzenlediği sahur organizasyonunda Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için oy istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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