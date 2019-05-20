AK PARTİ’NİN 4 OYLA KAZANDIĞI YUSUFELİ’DE, MHP ADAYINI GERİ ÇEKTİ
YSK, Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. MHP, 542 oy alan adayını geri çekti. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Adayı Eyüp Aytekin, CHP'li rakibine karşı 4 oy farklı kazanmıştı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yenilenen seçimler öncesi MHP Adayı Erdal Demirci'yi geri çekti. AK Parti ve MHP, 2 Haziran'da yapılacak olan seçimlere Cumhur İttifakı'yla girme kararı aldı. AK Parti, 31 Mart seçimlerinde 4 oy farkla kazanmıştı....
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