Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimde yarıştığı adayların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Yıldırım, bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kıldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Rakiplerimin de bayramını kutlamak gayen insani bir şeydir“ dedi.

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