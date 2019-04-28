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AK Parti’nin YSK Temsilcisi, CHP’nin Partilerin Alamadığı Sandık Kurulu Başkanlarının Listesini Aldığını İddia Etti

AK PARTİ’NİN YSK TEMSİLCİSİ, CHP’NİN PARTİLERİN ALAMADIĞI SANDIK KURULU BAŞKANLARININ LİSTESİNİ ALDIĞINI İDDİA ETTİ

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi Recep Özel, CHP'nin AK Parti'nin ve diğer partilerin seçim öncesinde alamadığı sandık kurulu başkanlarının listesini cep telefonu numaralarıyla birlikte alıp başkanlara mesaj çektiğini iddia etti.

Tarih : 28 Nisan 2019, 09:20
Puan Ver : Ak Parti’Nin Ysk Temsilcisi, Chp’Nin Partilerin Alamadığı Sandık Kurulu Başkanlarının Listesini Aldığını İddia Etti(7/10)3

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul seçimlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Özel,CHP'nin AK Parti'nin ve diğer partilerin seçim öncesinde alamadığı sandık kurulu başkanlarının listesini cep telefonu numaralarıyla birlikte alıp başkanlara mesaj çektiğini iddia etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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