Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi Recep Özel, CHP'nin AK Parti'nin ve diğer partilerin seçim öncesinde alamadığı sandık kurulu başkanlarının listesini cep telefonu numaralarıyla birlikte alıp başkanlara mesaj çektiğini iddia etti.

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul seçimlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Özel,CHP'nin AK Parti'nin ve diğer partilerin seçim öncesinde alamadığı sandık kurulu başkanlarının listesini cep telefonu numaralarıyla birlikte alıp başkanlara mesaj çektiğini iddia etti.

Kaynak: haberinburada....