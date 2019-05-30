AKGÖL’ÜN KENARINDA 1,5 METRE DERİNLİĞİNDE OBRUKLAR OLUŞTU
Karaman'ın Ayrancı ilçesi sınırlarında bulunan Akgöl'ün kenarında, biri yaklaşık 40 metre çapında ve 10 metre derinliğinde diğeri ise 3 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde obruk oluştu.
Karaman'ın Ayrancı ilçesi sınırlarında bulunan Akgöl'ün kenarında, biri yaklaşık 40 metre çapında ve 10 metre derinliğinde diğeri ise 3 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde obruk oluştu.
Kaynak: haberinburada. ....
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