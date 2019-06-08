ALAÇATI’DA DENİZE GİRMEK İSTEYEN TESETTÜRLÜ KADININ PLAJDAN KOVULDUĞU İDDİA EDİLDİ
İzmir'in Alaçatı ilçesinde 400 lira ödeyerek plaja giren kadının, haşema ile denize girmek istemesi sebebiyle plajdan kovulduğu iddia edildi. Olayı yaşayan başörtülü kadın ve diğer aile üyeleri, plajda yapılan ayrımcılığa büyük tepki gösterdi.
İzmir'in Alaçatı ilçesinde denize girmek isteyen tesettürlü kadının, plaj yetkilileri tarafından kovulduğu iddia edildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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