İzmir'in Alaçatı ilçesinde 400 lira ödeyerek plaja giren kadının, haşema ile denize girmek istemesi sebebiyle plajdan kovulduğu iddia edildi. Olayı yaşayan başörtülü kadın ve diğer aile üyeleri, plajda yapılan ayrımcılığa büyük tepki gösterdi.