Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Josef Sural, Kayserispor deplasmanından dönerken Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Çekyalı futbolcu daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Alanya Müftülüğü, Josef Sural için okunan duaların geçersiz olduğunu belirten bir açıklama yayınladı....



































