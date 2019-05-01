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ALANYA MÜFTÜLÜĞÜ’NDEN TEPKİ ÇEKEN JOSEF SURAL PAYLAŞIMI


Alanya Müftülüğü’nden Tepki Çeken Josef Sural Paylaşımı
Tarih : 01 Mayıs 2019, 10:30
Puan Ver : Alanya Müftülüğü’Nden Tepki Çeken Josef Sural Paylaşımı(8/10)4

Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Josef Sural, Kayserispor deplasmanından dönerken Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Çekyalı futbolcu daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Alanya Müftülüğü, Josef Sural için okunan duaların geçersiz olduğunu belirten bir açıklama yayınladı....

















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