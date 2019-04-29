ALANYASPOR BAŞKANI: İKİ ŞOFÖR UYUYAKALMIŞ
Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 futbolcunun yaralanmasıyla ilgili Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “İki şoför olmasına rağmen ikisinin uyu
Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri'den 2 şoför ve futbolcular ile birlikte yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan futbolcular, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı....
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