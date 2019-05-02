ALANYASPOR, JOSEF SURAL İÇİN TİŞÖRT HAZIRLATTI
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi ısınmak için sahaya Josef Sural'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıkacak.
Aytemiz Alanyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Çek oyuncu Josef Sural'ı Atiker Konyaspor maçında anacak.
Kaynak: haberinburada. ....
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