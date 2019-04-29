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Alanyasporlu Josef Sural İçin Tesislerde Tören Düzenlendi

ALANYASPORLU JOSEF SURAL İÇİN TESİSLERDE TÖREN DÜZENLENDİ

Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun Kayseri deplasmanından döndüğü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Josef Sural için kulüp tesislerindeki antrenman sahasında tören düzenlendi.

Tarih : 29 Nisan 2019, 20:20
Puan Ver : Alanyasporlu Josef Sural İçin Tesislerde Tören Düzenlendi(7/10)3

Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyasporlu futbolculardan Celustka ile Alanyaspor kulüp yöneticileri, diğer protokol üyeleri, çok sayıda taraftar katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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