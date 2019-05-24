ALES SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI
Binlerce kişinin akademik kariyer için katıldığı ALES sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sayfasında açıklandı.
5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşitirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) 30 Mayıs tarihinde sonuçlarının açıklanması beklenirken bugün ÖSYM tarafından açıklandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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