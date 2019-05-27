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Aleyna Tilki, Paylaştığı Fotoğrafla Takipçilerini Endişelendirdi: Uyuşturucu Mu Kullanıyorsun?
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Aleyna Tilki, Paylaştığı Fotoğrafla Takipçilerini Endişelendirdi: Uyuşturucu mu Kullanıyorsun?

ALEYNA TİLKİ, PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA TAKİPÇİLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ: UYUŞTURUCU MU KULLANIYORSUN?

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı ilginç pozlarla tepki çeken Aleyna Tilki, son fotoğraflarıyla takipçilerinin aklına “Uyuşturucu mu kullanıyor?“ sorusunu getirdi.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 00:00
Puan Ver : Aleyna Tilki, Paylaştığı Fotoğrafla Takipçilerini Endişelendirdi: Uyuşturucu Mu Kullanıyorsun?(7/10)3

Son olarak bir dondurma markasının reklam yüzü olan Aleyna Tilki, sesinden ziyade genç yaşta verdiği pozlar nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor. Milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ilginç paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, son paylaştığı fotoğraflarıyla takipçilerini endişelendirdi.

“BÜTÜN POZLARIN UYUŞTURUCU KULLAMIŞ GİBİ“

“Kıskan beni lütfen“ notu ile 3 adet fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki, fan sayfaları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulsa da, takipçilerinden bir kısmı tarafından eleştiri odağı haline geldi....

















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