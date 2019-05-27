Son olarak bir dondurma markasının reklam yüzü olan Aleyna Tilki, sesinden ziyade genç yaşta verdiği pozlar nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor. Milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ilginç paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, son paylaştığı fotoğraflarıyla takipçilerini endişelendirdi.

“BÜTÜN POZLARIN UYUŞTURUCU KULLAMIŞ GİBİ“

“Kıskan beni lütfen“ notu ile 3 adet fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki, fan sayfaları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulsa da, takipçilerinden bir kısmı tarafından eleştiri odağı haline geldi....



































