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Ali Koç, Bir Galatasaraylı’nın Fener Ol Kampanyasına 500 Bin Lira Bağışladığını Açıkladı

ALİ KOÇ, BİR GALATASARAYLI’NIN FENER OL KAMPANYASINA 500 BİN LİRA BAĞIŞLADIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fener Ol kampanyasıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Koç, “İsmini vermeyeceğim bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı. 22 gün oldu kesin rakam vermeyeceğim bugüne kadar yapılan tüm kampanyaların hepsinden daha iyi ka

Tarih : 27 Nisan 2019, 15:00
Puan Ver : Ali Koç, Bir Galatasaraylı’Nın Fener Ol Kampanyasına 500 Bin Lira Bağışladığını Açıkladı(8/10)4

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasına 11 Nisan günü vefat eden Can Bartu'yu anarak başlayan Ali Koç, “Mekanı cennet olsun kendisine yakışır bir uğurlama töreni yaptığımızı düşünüyorum. Basketbol ve futbolda ilk ve tek olan belki de hiçbir zaman kırılamayacak rekorları temsil ettikleri ve her şeyden önemlisi iyi bir insan olarak sadece Fenerbahçe'nin değil tüm spor camiasında taht kuran efsanemizi unutmayacağız....

















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