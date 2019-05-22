Fenerbahçe transfer çalışmalarını dört koldan sürdürürken yaklaşık 15 gün önce yaşanan bir olayın detayları ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Başkanı Ali Koç'un, Sportif Direktör Comolli'yi dahi yanına almadığı ve son derece gizli tuttuğu Portekiz seferinde ziyaretinin merkez üssünün Benfica kulübü olduğu öğrenildi. Başkan Koç'un Portekiz'e gittiği dönemde Yassine Brahimi'ye teklifte bulunduğu haberleri çıkmıştı. Ancak Başkan'ın Benfica'nın Sırp oyuncusu Ljubomir Fejsa için temasta bulunduğu ifade edildi....



































