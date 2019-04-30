Fenerbahçe'nin son olarak Trabzonspor ile sahasında son saniyede attığı golle 1-1 berabere kaldığı maçta hem Ali Koç'a hem de Ersun Yanal'a tribünlerden tepki vardı. İkilinin yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Koç'un, “Sana güvenimiz tam. Spekülas