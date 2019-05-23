Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerahçe Kulübü'nde Başkan Ali Koç, Final Four için bulunduğu İspanya'da Barcelonalı yöneticilerle görüştü. Takım için oyuncu soran Koç'a, Malcom ismi önerildi.

Transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler birçok isim ile temas halinde. Son olarak Victor Moses'a Inter'in devreye girmesi ile olası bir transferde sağ kanatta eksiklik hissedecek Fenerbahçe'de o bölgeyi başka bir yıldız ile takviye etmek istiyor.

Kaynak: haberinburada....