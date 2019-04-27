Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda Galatasaray ile berabere kalınan maç sonrasında Ersun Yanal'ın, “Galatasaray'ı belkide şampiyonluktan ettik“ açıklamasına ilişkin, “Kabul edilemez. Bizi sadece bizi ilgilendiririz.“ yorumunu yaptı.