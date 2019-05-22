Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de sezon sonunda 17 yıldır sarı lacivertli formayı giyen Volkan Demirel dönemi sona eriyor. Ali Koç, tecrübeli eldivene jübile teklifinde bulunacak. Ancak Volkan Demirel'in kariyerine ABD'de devam etmesi bekleniyor.