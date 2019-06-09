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Alman medyası Türkiye’nin Fransa karşısındaki zaferine geniş yer ayırdı

ALMAN MEDYASI TÜRKİYE’NİN FRANSA KARŞISINDAKİ ZAFERİNE GENİŞ YER AYIRDI

Milli Takımımızın dün gece dünya şampiyonu Fransa karşısındaki aldığı 2-0'lık zafer, Alman basınında büyük yankı buldu. Bild gazetesi, “Türkiye, H Grubu'ndaki liderliğini alarak, son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup etti“ başlığıyla haberi okuyucuları

Tarih : 09 Haziran 2019, 14:50
Puan Ver : Alman Medyası Türkiye’Nin Fransa Karşısındaki Zaferine Geniş Yer Ayırdı(7/10)3

Alman basını, Türkiye A Milli Takımının, Fransa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyete, sayfalarında büyük yer verdi. Griezmann, Pogba ve Mbappe gibi yıldızlarla sahaya çıkan Fransa'nın Türkiye karşısında varlık gösteremediğine vurgu yapan Bild gazetesi okuyucularına, “Dünya şampiyonuna neler oluyor?“ sorunu yönelterek, “30. dakikada Ayhan'ın kafa golüne engel olamadı....

















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