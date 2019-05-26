ALMANYA’DA CAMİYİ KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİYİ CEMAAT YAKALADI
Almanya'da İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatına bağlı Ulu Camiyi kundaklayan şüpheliyi, cemaat yakaladı. Durumu polise bildiren cemaat üyeleri, saldırganı olay yerine gelen polise teslim etti.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Hagen şehrinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Ulu Camiyi kundaklayan şüpheli, cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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