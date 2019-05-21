ALMANYA’DA POLİS KÖPEĞİNİN SALDIRDIĞI KADIN, DEVLETTEN 25 BİN EURO TAZMİNAT KAZANDI
Almanya'da polis köpeğinin saldırısına uğrayan kadın, devletten 25 bin euro tazminat aldı. Kadına saldıran köpek ise olaydan 1 saat sonra iğne ile öldürüldü.
Almanya'da komiser olan eşinin eğittiği köpeğin saldırısı sonrası yüzü parçalanan kadın, devletten 25 bin Euro tazminat aldı.
Kaynak: haberinburada. ....
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