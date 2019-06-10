ALPAY ÖZALAN: SPOR BAKANIMIZ İLE İZLANDA’YA GİDİYORUM
Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Alpay Özalan, milli takıma destek için İzlanda'ya gideceğini açıkladı. Özalan, “Bu tarz ilkel yöntemler milli takımımızın sahada daha da kenetlenmesine ve güzel zaferler kazanmasına vesile olacaktır.“ dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gidişinde havalimanında maruz kaldığı muameleye ilişkin, sporun ruhuna yakışmayan bu saygısız davranışa millilerin sahada en güçlü cevabı vereceğini bildirdi. Özalan yaptığı yazılı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'na yönelik, Keflavik Havalimanı'ndaki saygısız tutum ve davranışlardan dolayı İzlanda makamlarını kınadı. Özalan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 3. Kattan Aşağıya Atılan Yeni Doğmuş Bebeği Alt Kattaki Komşu Kurtardı
- 5 Erkek Çocuğa Cinsel İstismar Şüphelisi Bakkal Tutuklandı
- Son Dakika! Ortak Yayın Kararı Sonrası Yıldırım’Dan Açıklama: Küçükkaya Başarılı Program Yapan Bir Arkadaşımız
- Didem Arslan Yılmaz’Dan ’Ortak Yayın’ Açıklaması: Dost Görünen İkiyüzlüleri Tanıdım
- Uçakta Büyük Kargaşa! Yolcu, Tuvalet Sanıp Acil Çıkış Kapısını Açtı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İsrail’De İki Banka Soyan Hırsızın Soygunda Kullandığı El Bombası Avokado Çıktı
- Justin Bieber’Dan Tom Cruise’A Kafes Dövüşü Teklifi
- Hindistan’Da 6 Kişi 8 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tecavüz Edip Öldürmekten Suçlu Bulundu
- Polis Çevirmesine Takılan 16 Yaşındaki Sürücü: Çok Fazla Acılı Kanat Yedim
- Japonya F-35’İnin Düşüş Nedenini Açıkladı: Baş Dönmesi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar