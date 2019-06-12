ALTAY BAYINDIR, KOSOVA’DA YAŞANAN GERGİNLİĞİ ANLATTI: HOŞ OLMAYAN BİR YAKLAŞIM VARDI
Kosova'da oynanan maçta stat görevlilerinin fiziki müdahalelerine maruz kalan Türkiye Ümit Milli Takımı kalecisi Altay Bayındır olayı anlattı. Bayındır, “Hoş olmayan bir yaklaşım vardı. Taraftarların bana küfürü ve el hareketleri vardı. Farklı bir ortam o
Kosova'da oynanan maçta stat görevlilerinin fiziki müdahalelerine maruz kalan Türkiye Ümit Milli Takımı kalecisi Altay Bayındır, yaşananlar sonrası, “Kosova halkının bize hoş olmayan yaklaşımı vardı. Biz oraya futbol oynamaya gidiyoruz. İnsanların davranışlarına dikkat etmesi gerekir“ dedi....
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