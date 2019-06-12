Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'a eski futbolcu ve personel alacakları sebebiyle transfer yasağı getirildi.

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Altay'da transfer yasağı şoku yaşanıyor.

Kaynak: haberinburada. ....