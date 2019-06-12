ALTAY’A TRANSFER YASAĞI GETİRİLDİ
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'a eski futbolcu ve personel alacakları sebebiyle transfer yasağı getirildi.
Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Altay'da transfer yasağı şoku yaşanıyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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