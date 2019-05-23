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Amasya’Da Tırtıllar, Ağaçları Ve Evlerin Duvarlarını Sarınca Vatandaşlar Sokağa Çıkamadı!
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Amasya’da Tırtıllar, Ağaçları ve Evlerin Duvarlarını Sarınca Vatandaşlar Sokağa Çıkamadı!

AMASYA’DA TIRTILLAR, AĞAÇLARI VE EVLERİN DUVARLARINI SARINCA VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKAMADI!

Amasya'nın Taşova ilçesinde, ağaçların yapraklarını ve evlerin duvarlarını saran tırtıllar, yöre sakinlerini endişelendirdi. Amasya Belediyesi görevlileri, bölgede ilaçlama çalışması başlattı.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 00:20
Puan Ver : Amasya’Da Tırtıllar, Ağaçları Ve Evlerin Duvarlarını Sarınca Vatandaşlar Sokağa Çıkamadı!(8/10)4

Amasya'nın Taşova ilçesinde, ağaçların yapraklarını ve evlerin duvarlarını tırtıllar kapladı. Yöre sakinleri, evlerinin içine kadar giren tırtılların, kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Pencerelerini açamadıklarını, balkonlara çıkamadıklarını dile getiren Taşovalılar, belediyeye başvurdu....

















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