AMERİKA VİZE BAŞVURULARINDA SOSYAL MEDYA, E-MAİL VE TELEFON BİLGİLERİNİ DE İSTEYECEK
ABD vizesi alabilmek İçin yeni kurallar getirildi. Buna göre, Amerika Dışişleri Bakanlığı vize başvurularında artık sosyal medya, email ve telefon bilgisini de isteyecek.
Amerika Dışişleri Bakanlığı artık vize başvurusu yapanlardan sosyal medya, email ve telefon bilgisini isteyecek. Buna göre yeni uygulamayla göçmen ve göçmen olmayan vize başvurularında bulunanlardan bütün sosyal medya kullanıcı adlarını, email adreslerini ve son 5 yılda kullandığı telefon numarasını vermesi istenecek.
Kaynak: haberinburada....
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