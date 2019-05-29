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Amine Gülşe ve nişanlısı Mesut Özil sıkı sıkı sarılarak aşk tazeledi

AMİNE GÜLŞE VE NİŞANLISI MESUT ÖZİL SIKI SIKI SARILARAK AŞK TAZELEDİ

7 Haziran'da İstanbul'da hayatlarını birleştirecek olan Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, maç için gittikleri Azerbaycan'da aşk tazelediler.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 09:20
Puan Ver : Amine Gülşe Ve Nişanlısı Mesut Özil Sıkı Sıkı Sarılarak Aşk Tazeledi(6/10)2

Dünyaca ünlü Türk asıllı oyuncu Arsenalli futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe, Arsenal'ın maçı için Azerbaycan'a uçtu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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