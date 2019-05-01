ANADOLU EFES, BARCELONA LASSA’YI 80-71 MAĞLUP EDEREK FİNAL-FOUR’A YÜKSELDİ!
THY Avrupa Liginde Anadolu Efes, sahasında Barcelona'yı 80-71 yendi ve seriyi 3-2 kazanarak Final-Four'da Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Barcelona Lassa'yı Sinan Erdem Spor Salonunda konuk etti. 15 bin taraftarının desteğini arkasına alan Efes, Barcelona Lassa'yı 80-71 devirdi ve seriyi 3-2 kazanarak adını Final-Four'a yazdırdı....
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