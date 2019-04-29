Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hafta sonunda ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Yavaş, Polatlı ilçesine bağlı Sarıoba Mahallesi ile Nallıhan Uluköy Mahallesi'nde yağışların bol olması için düzenlenen “Yağmur ve Şükür Duası“ davetine katıldı.

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