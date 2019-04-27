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ANKARA’DA DEV OPERASYON! DEVLETİ 120 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATMIŞLAR


Ankara’da Dev Operasyon! Devleti 120 Milyon Lira Zarara Uğratmışlar
Tarih : 27 Nisan 2019, 13:10
Puan Ver : Ankara’Da Dev Operasyon! Devleti 120 Milyon Lira Zarara Uğratmışlar(10/10)6

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, hasta olmayan kişiler adına düzenlenen rapor ile yazılan pahalı ilaçları, kendi bünyelerindeki eczanelerden temin eden ve ücretlerinin SGK tarafından karşılanmasının ardından bunları yurt dışına satarak devleti 120 milyon TL zarara uğrattığı öne sürülen 35 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri çok yüksek 40 bin kutu ilaç da ele geçirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bu kapsamda daha önce düzenlenen 4 ayrı operasyonda ise 10'u doktor, 62 kişi gözaltına alınmış, 15 kişi tutuklanmıştı....

















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