Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının 85. dakikasından itibaren sol kapalı tarafından Başkan Mehmet Yiğiner'e istifa çağrısı yapılması gerginlik yarattı.

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetimin istifasını isteyen taraftarlara Yiğiner tepki gösterdi. Maç sonu her iki tarafın karşılaşmaması için Yiğiner soyunma odası koridoruna indirildi.

Kaynak: haberinburada....