ANKARA’NIN ARDINDAN İBB’NİN DE TABELASI DEĞİŞİYOR
Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının girişine T. C. ibaresinin eklenmişti....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman, ’Galatasaray’I Şampiyonluktan Mı Ettiniz?’ Sorusuna Böyle Cevap Verdi!
- Ahmet Çakar, Eren Derdiyok İle Mbaye Diagne’Yi Kıyasladı
- Galatasaraylı Christian Luyindama: 1 Puan Fena Değil
- Erman Toroğlu, Fatih Terim’İn Mete Kalkavan’A İtiraz Etmesine Sert Çıktı
- Konyaspor’Dan Galatasaray’A Serkan Kırıntılı Göndermesi!
DÜNYA HABERLERİ
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
- Öfkeli Kadın, Eve Eli Boş Gelen Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü
- Tarihin En Büyük İkinci Elması Bu Kez Rekor Fiyata Satılamayacak
- Dünyanın Konuştuğu Fotoğrafın Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
- Dede, İçine Şeytan Kaçtığını Söylediği 2 Yaşındaki Torununu Yanan Sobaya Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar