Ankara’Yı Sağanak Ve Dolu Vurdu
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Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu

ANKARA’YI SAĞANAK VE DOLU VURDU

Ankara'da aniden bastıran yağış 10 dakika sonra doluya dönüşünce yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Tarih : 13 Haziran 2019, 19:30
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Ankara'da, aniden bastıran ve 10 dakika süren şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış doluya da dönüşürken, yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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