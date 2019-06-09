ANKARA’YI SAĞANAK VURDU! SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Ankara'da başlayan sağanak, Etimesgut ilçesinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Etimesgut'ta çok sayıda cadde, mahalle ve sokak göle döndü....
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