Ankara’Yı Sağanak Vurdu! Sokaklar Göle Döndü
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Ankara’yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü

ANKARA’YI SAĞANAK VURDU! SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Tarih : 09 Haziran 2019, 18:30
Puan Ver : Ankara’Yı Sağanak Vurdu! Sokaklar Göle Döndü(5/10)1

Ankara'da başlayan sağanak, Etimesgut ilçesinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Etimesgut'ta çok sayıda cadde, mahalle ve sokak göle döndü....

















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