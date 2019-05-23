ANNESİNİ KABLOYLA BOĞARAK ÖLDÜREN CANİ EVLADIN POLİSE VERDİĞİ İFADE KAN DONDURDU
İzmir'de annesini tel ile boğarak öldüren cani evlat polise ifade verdi. Cani ifadesinde, cinayeti işledikten sonra ilaç içerek ve bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.
İzmir Bayraklı'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 47 yaşındaki Rıza T. 79 yaşındaki annesi Sevdiye T. 'yi kablo ile boğarak öldürdü....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Öğrenci Velisi, Öğretmeni Okulun Koridorunda Darp Etti! O Anlar Kamerada
- Cesedi Otopsiye Götürecek Para Bulamayınca Örtüye Sarıp Araba Üzerinde Taşıdılar
- Neutec İlaç, Kızılay’A 2,5 Milyon Liranın Üzerinde İlaç Yardımı Yaptı
- Mazbata Online Oyununun Üçüncüsü Çıktı! Ali İhsan Yavuz Karakteri Açıldı
- Romanya Sahil Güvenlik Ekiplerinin Ateş Açtığı Türk Balıkçı Teknesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Prova Yaparken 12 Metre Yükseklikten Düşen Kadın Akrobat Yaşamını Yitirdi
- Aldatıldığını İddia Eden Cani, Kız Arkadaşını Öldüresiye Dövdü
- Ünlü İş Adamının Altı Yanan Dev Tencereye Girip Yıkandığı Anlar Sosyal Medyayı Salladı
- Yolda Yürürken 3 Kişiye Saldıran Başıboş At, Polis Tarafından Öldürüldü! Dehşet Anları Kamerada
- Acun Ilıcalı’Nın Yunan Sunucusunda Tepki Çeken ’Atatürk’ Paylaşımı
Bu Haberle İlgili Yorumlar