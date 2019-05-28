ANNESİYLE TARTIŞAN BABASINI BIÇAKLAYIP KAÇAN EVLAT BAKKALDA YAKALANDI
Adana'da, annesi ile tartışan babasına sinirlenen genç, babasını bıçaklayıp kaçtı. Şüpheli evlat, bakkalda saklanmaya çalışırken yakalandı.
Adana'da O. Ö. (17) isimli şahıs annesi ile tartıştığı öne sürülen babası İbrahim Ö....
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