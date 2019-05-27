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Antalya Turizmi Tüm Zamanların Mayıs Ayı Gün Rekorunu Kırdı

ANTALYA TURİZMİ TÜM ZAMANLARIN MAYIS AYI GÜN REKORUNU KIRDI

Turizmde bu yıl 16 milyon yabancı turist hedefleyen Antalya'da, hava yoluyla 76 bin 568 turistin geldiği 25 Mayıs Cumartesi, tüm zamanların Mayıs ayı gün rekoru oldu. Vali Münir Karaloğlu, yeni rekoru nazar boncuklu paylaşımla duyurdu.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 19:40
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Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019 yılının ilk aylarından bu yana kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl sonuna kadar toplamda 16 milyon yabancı turist hedefleniyor. Bu yıl ilk defa 10 Mayıs itibarıyla 2 milyon turist sayısını geçerek rekora imza atan Antalya, 25 Mayıs'ta yeni bir rekor kırdı....

















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