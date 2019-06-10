ANTALYA’DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR
Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde bir karpuz tarlasına tek motorlu eğitim uçağı düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.
Kaynak: haberinburada....
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