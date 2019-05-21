ANTALYA’DAKİ KORKUNÇ CİNAYETİ JANDARMANIN KURDUĞU ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ
Antalya'da evinde cesedi bulunan KOAH hastası yerleşik Alman Anneliese Ilse Gansert adlı kadının, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarmanın yaptığı inceleme sonrasında hasta kadını Alman arkadaşı Bernd Henrich'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Katilin k
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde cesedi bulunan KOAH hastası 65 yaşındaki Alman Anneliese Ilse Gansert adlı kadının, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarmanın kurduğu özel ekip, aynı ülke vatandaşı, arkadaşı 55 yaşındaki Bernd Henrich Raithel'in hastalığı nedeniyle tüpe bağlı yaşayan Gansert'in tüpünün fişini çekerek öldürdüğünü belirledi. Görgü tanığının ifadesindeGansert'in uzun zamandır kriminal olayları incelediği ve fişini iz bırakmadan çektiği anlaşıldı....
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