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Antonio Carlos Zago, Red Bull Bragantino’nun Yeni Teknik Direktörü Oldu

ANTONİO CARLOS ZAGO, RED BULL BRAGANTİNO’NUN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

Beşiktaş ve Brezilya Milli Takımı'nın eski stoperlerinden Antonio Carlos Zago, Red Bull Brasil ile Bragantino takımlarının yaptığı iş birliğinin ardından Red Bull Bragantino takımının başına getirildi. 49 yaşındaki teknik adamla yıl sonuna dek sözleşme im

Tarih : 26 Nisan 2019, 20:30
Puan Ver : Antonio Carlos Zago, Red Bull Bragantino’Nun Yeni Teknik Direktörü Oldu(9/10)5

Brezilya Serie B'de boy gösteren Red Bull Brasil ve Bragantino takımları geçtiğimiz günlerde iş birliğine gittiklerini açıkladı. Ünlü enerji içeceği firması Red Bull'un Sao Paulo'daki merkezinde gerçekleştirilen törende bundan böyle Red Bull Bragantino adıyla mücadele edecek olan takımın yeni hocasının ise Antonio Carlos Zago olduğu açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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