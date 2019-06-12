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Apple Intel’İn Modem Birimini Satın Almak İçin Görüşürüyor
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Apple Intel’in modem birimini satın almak için görüşürüyor

APPLE INTEL’İN MODEM BİRİMİNİ SATIN ALMAK İÇİN GÖRÜŞÜRÜYOR

ABD'li teknoloji devi Apple, Intel'in modem birini satın almak için görüşmeler yapıyor. Olası bir anlaşmanın Apple'ın kendi cihazlarına özel bir modem oluşturma planını destekleyeceğine dikkat çekiliyor.

Tarih : 12 Haziran 2019, 13:00
Puan Ver : Apple Intel’İn Modem Birimini Satın Almak İçin Görüşürüyor(5/10)1

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yarı iletken üreticisi Intel'in modem birimini satın almak için görüşmelerini sürdürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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