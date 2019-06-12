APPLE INTEL’İN MODEM BİRİMİNİ SATIN ALMAK İÇİN GÖRÜŞÜRÜYOR
ABD'li teknoloji devi Apple, Intel'in modem birini satın almak için görüşmeler yapıyor. Olası bir anlaşmanın Apple'ın kendi cihazlarına özel bir modem oluşturma planını destekleyeceğine dikkat çekiliyor.
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yarı iletken üreticisi Intel'in modem birimini satın almak için görüşmelerini sürdürüyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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