ARABA ALACAKLAR DİKKAT! HURDA İNDİRİMİNDE ÖTV MATRAHI DEĞİŞTİ
Hurda indirimi ÖTV terkin tutarı, sigara, puro ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı ve cep telefonlarına ilişkin olarak Özel Tüketim Vergisi matrahında değişikliğe gidildi.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bankalar Mart’Ta Tarihin En Yüksek Aylık Karını Elde Etti
- Temel Karamollaoğlu’Ndan Trt Mesajı: Kovboylara Bizden Fazla Yer Verdiler
- Gözü Dönmüş Saldırgan, Sokak Ortasında Kadını Öldüresiye Dövüp Arkadaşını Silahla Vurdu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’Dan Devlet İşleyişini Hızlandırmak İçin Birçok Kuruluşu Takibe Aldı
- Alanyaspor, Josef Sural İçin Tişört Hazırlattı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hapis Cezası Aldığını Öğrenen Sanık, Duruşmada Yüzüne Asit Döktü
- Venezuela’Da Muhalif Lider, Şili Büyükelçiliğine Sığındı
- Son Dakika! Abd Başkanı Trump, Müslüman Kardeşleri Terör Listesine Almaya Hazırlanıyor
- Oscar’A Aday Gösterilen İlk Siyahi Yönetmen Hayatını Kaybetti!
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar