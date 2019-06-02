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ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! BAYRAMIN İLK GÜNÜ AKARYAKITA İNDİRİM BEKLENİYOR


Araç sahipleri dikkat! Bayramın ilk günü akaryakıta indirim bekleniyor
Tarih : 02 Haziran 2019, 19:40
Puan Ver : Araç Sahipleri Dikkat! Bayramın İlk Günü Akaryakıta İndirim Bekleniyor(9/10)5

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Petrol, kur ve uluslar arası piyasalarda ürün (motorin ve benzin) fiyatındaki yukarı ve aşağı yönlü hareketler, depoya indirim ya da zam olarak yansıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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