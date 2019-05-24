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Aralarında Babaanne, Dede, Baba ve Torunun Bulunduğu Hırsızlık Çetesi Çökertildi

ARALARINDA BABAANNE, DEDE, BABA VE TORUNUN BULUNDUĞU HIRSIZLIK ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Yalova'da, aralarında babaanne, dede, baba ve torunun bulunduğu hırsızlık çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi. Operasyonda, değerli eşyalar ve polislerden çalınan tabancalar ele geçirildi.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 19:00
Puan Ver : Aralarında Babaanne, Dede, Baba Ve Torunun Bulunduğu Hırsızlık Çetesi Çökertildi(8/10)4

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, aralarında babaanne, dede, baba ve torunun bulunduğu hırsızlık çetesine polis operasyon düzenledi. Şüphelilerden 79 yaşındaki kadının üzerine 7 lüks otomobilin kayıtlı olduğu belirlenirken, konutlarında 100 bin TL değerinde takı, savcı, avukat ve polislerden çalınan tabancalar ele geçirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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